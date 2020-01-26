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توك شو

من رحم المعاناة يولد الأمل .. شاب يروي قصة حياته من التشرد والملاجئ لمؤلف كتب

الأحد 26/يناير/2020 - 04:47 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
استضاف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة المحور، المؤلف رمضان محمد، الذي يعرض كتابه الأول "رمضان فوق البركان"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وروى الكاتب قصة حياته، القاسية التى حولها إلى كتاب، قائلا: "قصتى بدأت منذ تخلي إخوتي غير الأشقاء عني وإلقائي فى صندوق قمامة، بأمر من والدتهم حتى لا أشاركهم في الميراث".

وأشار إلى أنه مكث فى الملجأ حتى أصبح عمره 6 سنوات، قبل أن ينتقل إلى جمعية رأى فيها شتى أنواع العذاب.

ونوه إلى أنه واجه حياة التشرد فى الشوارع حتى وصل إلى تأليف الكتب بعد حياة قاسية.
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