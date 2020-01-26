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مرأة

تجنب المغامرات العاطفية.. نصائح الأبراج لمواليد 26 يناير

الأحد 26/يناير/2020 - 06:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد ٢٦ يناير.

  شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 26 يناير فإن ذلك يعني أن لديك اصرارا على تحمل المسئولية واستعدادا للتفاني والتضحية من أجل من تحب.. أنت أيضا بارع وماهر وجذاب، وبداخلك طاقة كبيرة عليك أن تحسن توظيفها.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.

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