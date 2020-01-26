AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الثقافة بعيد الشرطة الـ 68

الأحد 26/يناير/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
يشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، فعاليات احتفالات مديرية الثقافة بعيد الشرطة الـ 68، بمسرح الثقافة بالمركز الثقافي الجديد بمدينة كفر الشيخ.

يحضر الاحتفالية، اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وجاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل فقرات غنائية واستعراضية لفرق الفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، حول هذه المناسبة، وتقديم أوبريت حول تضحيات رجال الشرطة البواسل، ودورهم البارز في حفظ أمن واستقرار الوطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني احتفالا بالعيد القومي ..صور

محافظ كفر الشيخ: لن ننسى شهداءنا من أبطال الجيش والشرطة

احتفالا بعيدهم الـ 68.. ضباط كفر الشيخ يوزعون الحلوى والورود على المواطنين ..فيديو

رئيس جامعة المنيا: سنظل على ثقة برجال الشرطة ونقدر تضحياتهم أمام الإرهاب الغاشم

ترشيحاتنا

سر للقضاء على آلام القدمين فى دقائق

مأساة تهز الأردن .. دفاية تقتل أسرة كاملة من 6 أفراد

حسن شاكوش: بعشق حاجة اسمها منى زكي.. فيديو

بعد إنكارها الارتباط به.. منة عرفة تتنزه مع علي غزلان في روض الفرج.. فيديو

كسر في الجمجمة .. وفاة لاعب إنجليزي بعد تعرضه للضرب من مجهولين

سر حضور صامويل إيتو مباراة الزمالك ومازيمبي في أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصيتك في كل تطبيق .. #dollypartonchallenge تحد جديد بين المشاهير يضرب مواقع التواصل.. صور

مأساة تهز الأردن .. دفاية تقتل أسرة كاملة من 6 أفراد

زينة عاشور بإطلالة مبهجة على إنستجرام