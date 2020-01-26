اليوم.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الثقافة بعيد الشرطة الـ 68

يشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، فعاليات احتفالات مديرية الثقافة بعيد الشرطة الـ 68، بمسرح الثقافة بالمركز الثقافي الجديد بمدينة كفر الشيخ.





يحضر الاحتفالية، اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وجاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.





ومن المقرر أن يتضمن الحفل فقرات غنائية واستعراضية لفرق الفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، حول هذه المناسبة، وتقديم أوبريت حول تضحيات رجال الشرطة البواسل، ودورهم البارز في حفظ أمن واستقرار الوطن.



