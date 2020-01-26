عصابة دولية.. الشرطة اليونانية تضبط 2. 1 طن كوكايين

كشف متحدث باسم الشرطة اليونانية، اليوم السبت، عن ضبط 2ر1 طنا من الكوكايين داخل أحد المنازل الواقعة غرب اليونان.





وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن المتحدث أوضح أن الشرطة ألقت القبض على 8 أشخاص ينتمون إلى عصابة دولية لتهريب المخدرات خلال مداهمة المنزل الواقع في ميناء "استاكوس".





وأشار إلى أن كمية الكوكايين التي تم ضبطها تقدر بنحو 233 ألف يورو أو ما يعادل 257 ألف دولار، غير أن الأرباح المتوقعة من هذه الصفقة تتجاوز نحو 50 مليون يورو ، أو ما يعادل 55 مليون دولار.





وقال المتحدث أن العصابة الدولية قامت بجلب الكوكايين من إحدى دول الكاريبي ، التي لم يحددها على وجه الدقة ، حيث كانت في طريقها للبيع داخل الدول الأروبية.