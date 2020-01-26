منتخب اليد في مهمة إفريقية أمام تونس للوصول للأولمبياد.. رسالة وزير الرياضة للاعبين .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره التونسي اليوم الأحد في مواجهة نارية في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها تونس، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





وتنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت مصر ، والسادسة بتوقيت تونس، وتذاع المباراة النهائية عبر قناتي التونسية والمغربية الفضائية.





وقد التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبى منتخب مصر لكرة اليد رجال والجهاز الفني والإداري والطبي، قبل مغادرته تونس عائدا إلى القاهرة، وذلك بمقر فندق الإقامة بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.



وحفز وزير الرياضة، خلال اللقاء لاعبي المنتخب الوطني فى إطار الاستعداد للنهائي الإفريقي المرتقب أمام نظيره المنتخب التونسي الشقيق، مطالبا ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الثنائية وهي لقب البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وأثنى صبحي على أداء كل اللاعبين في مباراة قبل النهائي والتي أنتهت بفوز منتخب مصر على المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة 30-27 ، والذي اعتبره صبحي فوز مهم ودافع كبير للتتويج بالبطولة والتغلب على المنتخب التونسي القوي، والذي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

وفي ختام حديثه وجه صبحي الشكر لكل أبطال منتخب مصر على الأداء الذي بذل طوال البطولة، مشيرا إلى أن جماهير مصر ستكون في انتظارهم بمطار القاهرة عائدين بكأس البطولة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قام بمؤازرة المنتخب المصرى من المدرجات في نصف النهائي أمام الجزائر والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني 30-27.

كما تأهل منتخب تونس لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام على أرضه والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو لمواجهة الفراعنة لتحديد اللقب ، وذلك بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 39 /23 فى نصف النهائى. كما تأهل منتخب تونس لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام على أرضه والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو لمواجهة الفراعنة لتحديد اللقب ، وذلك بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 39 /23 فى نصف النهائى.

العلامة الكاملة لفراعنة اليد

وقد تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في كل مبارياته بالدور الأول حيث تغلب على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19 ، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الجزائر ليواصل سلسلة الانتصارات بالفوز 30-27.





ويتأهل بطل أمم إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو فيما يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث تصفيات ، بينما يتأهل أصحاب الـ6 مراكز الأولى إلى بطولة كأس العالم بمصر 2021.





قائمة أبطال اليد في البطولة الإفريقية

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من، كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.



