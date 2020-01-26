زيدان يدافع عن جاريث بيل بسبب كثرة الإصابات

دافع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني ، عن الويلزي جاريث بيل، مهاجم الفريق، مؤكدًا أن الأخير ليس سعيدًا بالإصابات المتلاحقة التي يتعرض لها في هذه الآونة، والتي تمنعه من المشاركة في المباريات باستمرار.
وقال زيدان، بيل أكثر من يشعر بالضيق، آمل أن نرى جاريث بيل معنا اليوم ، هو يرغب في أن يكون معنا ويرغب في المشاركة.
وقال زيدان، بيل أكثر من يشعر بالضيق، آمل أن نرى جاريث بيل معنا اليوم ، هو يرغب في أن يكون معنا ويرغب في المشاركة.
وأكد زيدان أن بيل سيغيب عن مباراة بلد الوليد، وأكمل: اللاعب يرغب دائما في أن يكون جاهزا، لقد تعرض لالتواء بسيط في الكاحل، لقد تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأمر بسيط، لن يستغرق أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام”.