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رياضة

البطولة العربية .. الإسماعيلي يواجه الاتحاد السكندري على اقتناص التأهل لنصف النهائي

الأحد 26/يناير/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ، نظيره الاتحاد السكندري على ستاد الإسماعيلية ، وسط حضور جماهيري في إياب ، ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".


المباراة تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأحد ، وسط تحفز الفريقين على اقتناص بطاقة التأهل لنصف النهائي ، علما بأن الدراويش انهى لقاء الذهاب بهدف نظيف ، ويسعى للحفاظ على نتيجته وتعزيزها ، بينما يأمل زعيم الثغر في عمل الريمونتادا القوية والتأهل ، في ظل حالة التألق التي يعيشها بنتائجه الجيدة في الدوري.


ومن جانبه قال الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى ، ان  اللقاء ليس سهلا على الإطلاق، ويجب على اللاعبين أن يكونوا فى قمة تركيزهم من أجل تجنب استقبال أى أهداف ، مشيرا إلى ان الانتصار فى المباراة الأولى خادع لايجب علينا أن نلعب بخوف.. قمت بتحفيز اللاعبين على القتال فى الملعب والسعى نحو تسجيل أهداف فى لقاء اليوم مع نسيان لقاء الذهاب لضمان حصد بطاقة التأهل".

وفي سياق متصل قال ، طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري ، المباراة فى غاية الأهمية لأنها ستحسم التأهل للدور المقبل ، وقمنا بالتحضير بشكل جيد للمباراة ونتمنى أن يكون التأهل من الإسماعيلية.. الفريق الذي سيتأهل اعتقد أنه سيصل لنهائي البطولة.
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