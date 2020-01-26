أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية من صباح اليوم الأحد، الموافق 26 يناير 2020، مجموعة هامة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية وغيرها من الأخبار الأخرى التي تلقى اهتمام الشارع المصري، أبرزها:









أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار عاجل من الولايات المتحدة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.





وبحسب "سكاي نيوز"، قالت الخارجية الأمريكية إنها ستقوم بإجلاء الرعايا الأمريكيين من مدينة ووهان الصينية حيث ينتشر فيروس كورونا.





أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد لديها.





وبحسب "سكاي نيوز"، فإن عدد الوفيات ارتفع ليصل إلى 54 شخصا، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.





يلتقي منتخب مصر لكرة اليد ، نظيره التونسي في مواجهة نارية في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ، والتي تستضيفها تونس ، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد ، بتوقيت القاهرة ، والسادسة بتوقيت تونس ، وتذاع المباراة الحاسمة عبر قناتي التونسية والمغربية الفضائية .





كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن توقيع عقوبة على محمود عبد الرازق شيكابالا ، وفقا للائحة النادي، بسبب وضع اسم نجله ادم على قميصه في مباراة مازيمبي وهو مخالف للوائح الكاف ، حيث إن كل لاعب يقيد باسمه في جواز السفر مع وضع اسم شهرة له لمن يرغب في كتابته على قميصه بالفريق.





قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي مستقرة وفي حالة تحسن عن السابق.





وأضاف أشرف زكي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشائعات التى قيلت عن الفنانة نادية لطفى بأنها لا تتحرك وجالسة على أجهزة غير صحيح بالمرة.









عرض الإعلامى محمد الباز فيديو لمتصل أحرج مذيعة قناة الشرق الإخوانية بسبب الأكاذيب التى تروجها عن احتشاد المتظاهرين بالشوارع بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.



