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الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

الأحد 26/يناير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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شريف سيد
  • قرار عاجل من الولايات المتحدة بسبب كورونا.. وروسيا تلحق بها
  • دولة جديدة تعلن عن أول إصابة بالفيروس 
  • ممرضة صينية تفجر مفاجأة حول أعداد المصابين بالفيروس

لا يزال الرعب والخوف يضرب العالم، مع استمرار الانتشار الكبير لفيروس كورونا، وظهوره في العديد من البلدان، عقب ظهوره في ووهان الصينية في البداية، ليمتد إلى تايلاند وكوريا والولايات المتحدة. 

وأعلنت شبكة تليفزيون الصين العالمية، عن وفاة أول طبيب بفيروس كورونا، ويدعى "ليانج وودونج" وهو الطبيب الذي كان يعالج المرضى من في ووهان.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في الساعات الماضية، حسب علماء صينين، إلى أن فيروس كورونا يكون مصدره الخفافيش، لذلك حذرت الشعب الصيني من تناول الحيوان الليلي أو الثعابين.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليج سالاجاي، إنه تم تسجيل سبع حالات لفيروس كورونا المستجد (واحدة منها قاتلة) في المناطق الإدارية الصينية المتاخمة لروسيا".

فيما قالت كندا إنها اكتشفت أول إصابة من فيروس كورونا الجديد.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت سلطات الصحة العامة في تورونتو إنها تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية.

وأضافت السلطات الصينية أن عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد ارتفاع لديها.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن عدد الوفيات ارتفع ليصل إلى 54 شخصا، بعد  إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.

فيما قالت حكومة شنجهاي إنها سجلت أول حالة إصابة لديها.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد، بحسب الأرقام الواردة من هوباي، بؤرة الوباء، إلى 1610 شخصا، بناءً على الأرقام التي كانت الحكومة المركزيّة نشرتها في وقت سابق.

وفجرت ممرضة صينية في منطقة ووهان الصينية التي ينتشر بها فيروس كورونا الجديد، مفاجأة، حيث قالت إن عدد المصابين الحقيقي في الصين بلغ 90 ألف مصابا، وهو رقم أكبر بكثير من الذي أعلنته الحكومة الصينية البالغ 1975 شخصا.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت الممرضة في مقطع فيديو ترتدي زيا واقيا، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقطع جاء في الوقت الذي تواجه فيه الصين انتقادات حادة بتطبيقها مراقبة صارمة على متابعة انتشار الفيروس بهدف التخفيف من حدة الأزمة.

ونتيجة لذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار عاجل من الولايات المتحدة بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستقوم بإجلاء الرعايا الأمريكيين من مدينة ووهان الصينية، حيث ينتشر فيروس كورونا.

وذكرت السفارة الروسية لدى الصين أنها تبحث مع السلطات المحلية تنظيم عملية إجلاء رعاياها الروس من مقاطعة خوبي وسط البلاد وعاصمتها ووهان المغلقة بسبب اندلاع وباء فيروس "كورونا".

وبحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم السفارة الروسية في بكين: "حتى الآن، لا توجد إجابة رسمية (على طلب توضيح ترتيبات مغادرة المواطنين الأجانب لووهان)"، مشيرا إلى أن مواطنين روس يتواصلون مع السفارة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين شرح كيفية مغادرة مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.

وأضاف: "في الوقت الحالي نعالج كل هذه الطلبات ونعمل مع الجانب الصيني على ترتيب مغادرة المواطنين الروس لووهان ومقاطعة خوبي".

وذكر موقع  Tech Times أن شركة هواوى الصينية قررت تأجيل مؤتمر مطورى الشركة 2020 الذى كان من المقرر عقده في شهر فبراير المقبل إلى شهر مارس، وذلك بسبب فيروس كورونا الذى انتشر بشكل كبير في عدد من الدول.

وقررت الشركة تأجيل مؤتمرها للحفاظ على هيئة موظفيها بسبب انتشار الفيروس في أنحاء متفرقة من الصين، حيث كان سيتم عقد المؤتمر في 11 و12 من شهر فبراير 2020 وتم تأجليه إلى يومى 27 و28  من مارس. 

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