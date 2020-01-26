أفضل 5 أماكن للعمل في الشرق الأوسط

تصدرت شركات نوفو نورديسك وأسترازينيكا وفودافون وجي إس كي وتمكين للتقنيات، قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط وفقًا لبرنامج البحوث السنوي المرموق عن أماكن العمل للعام 2019 في جميع ربوع المنطقة.





برنامج أفضل أماكن العمل هو برنامج دولي يوفر لأصحاب العمل في مختلف البلدان الفرصة لمعرفة المزيد عن التزام الموظفين ورضاهم عن وظائفهم، فضلًا عن الاحتفاء بالشركات التي يشعر موظفوها بارتباطهم بأماكن عملهم التي تمتاز ببرامج متميزة للموارد البشرية وسياسات تستشرف المستقبل فيما يتعلق بمكان العمل.





وجمع البرنامج بيانات من أكثر من 65 صاحب عمل في جميع أنحاء المنطقة، وتغطي تلك البيانات مزايا الموظفين وما يتلقونه من امتيازات وحوافز إضافية، كما تغطي ثقافة الشركة وبيئة العمل فيها والتطور المهني والتزام الموظفين.





وقد وجد البرنامج هذا العام أن المزايا الأساسية، كالامتيازات الصحية وتكافؤ الفرص والتقدير المهني، تمثل جوانب لا بد من توفيرها للموظفين، إلا أنها لا تكفي وحدها ليحصل مكان العمل على تصنيف مرتفع. فالثقافة القوية المتبعة في الشركات وبيئة العمل الداعمة التي تشمل التحفيز والتمكين وتحديد الأهداف تمثل جميعها أمورًا بالغة الأهمية بالنسبة للموظفين.





وفي هذا السياق، قال مادس بو لارسن، نائب رئيس نوفو نورديسك الإمارات ومديرها العام: "نضع نصب أعيننا هدفًا ساميًا كوننا نؤثر في حياة الكثيرين ونعامل الجميع بالاحترام الذي يستحقونه، كما نعمل على تطوير كوادرنا المهنية ونقدر جهودهم تقديرًا عادلًا في إطار مناخ عمل ودي، ما يخلق بيئة عمل مثمرة للغاية تسودها ثقافة أخلاق العمل. ويمثل ذلك تقديرًا لكل ما نبذله من جهود، بحيث يتسنى لجميع العاملين لدى نوفو نورديسك الإمارات أن يفخروا بأنفسهم."





وأضاف رامي إسكندر، رئيس أسترازينيكا لإقليم الشرق الأدنى: "لقد كان عامًا مشهودًا! فقد فازت فرق عملنا في كل من لبنان والأردن والعراق بجائزة مكان العمل رقم 1 بين أفضل أماكن العمل ونفخر بأننا حللنا في المرتبة الثانية على قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط. وتعبر هذه المراحل الرئيسة عن الالتزام التام الذي لا يُضاهى في جميع أنحاء المنطقة وعن عملية التطور المتواصل والأداء الاستثنائي!".





وحصلت الشركة على شهادة أفضل أماكن العمل قي بعض بلدان بالمنطقة وهي لبنان والعراق والأردن ومصر، حيث صرح خالد عاطف، الرئيس الإقليمي للشركة في مصر وشمال أفريقيا، قائلًا: "يلقي هذا التكريم الضوء حقًا على الفرق بين الشركة الجيدة والشركة العظيمة. ففي أسترازينيكا، يمثل تحقيق ثقافة النمو اعتمادًا على الابتكار أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ولا أعتقد شخصيًا في وجود وصفة سحرية لإيجاد مكان عمل عظيم لأن العنصر الرئيس لإيجاد ذلك المكان ما هو إلا بث روح الطموح في أفراد فريق العمل وترسيخ قيم الشركة وتمكين هذا الفريق كي يستطيع دفع مسيرة الشركة إلى الأمام ليتخطى بذلك كل التوقعات."



