صحف الإمارات: كورونا يهدد العالم وأبوظبي تحذر المواطنين.. قرار العدل ضد ميانمار أمام مجلس الأمن.. تراجع معدل الإنجاب الإماراتي

قرقاش: المنطقة بحاجة إلى حوكمة مستقلة عن القوالب الغربية الجامدة

ارتفاع عدد قتلى ومصابي فيروس كورونا

عمالقة التكنولوجيا يعلنون التبرع لمواجهة فيروس كورونا





تناولت الصحف الإماراتية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على انتشار فيروس كورونا الذي انطلق من الصين وبات يهدد العالم بأسره.





"أبل و"علي بابا" وعمالقة التكنولوجيا يتبرعون لمواجهة كورونا

وبحسب "البيان"، بينما يواصل فيروس كورونا في الانتشار على مستوى العالم، تعهدت العديد من الشركات العالمية بتقديم تبرعات لمساعدة المصابين بفيروس كورونا ومكافحة تفشيه.





وأكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" على حسابه في "تويتر" السبت، أن الشركة ستتبرع لمساعدة المتضررين من الفيروس.





وقال: "بينما يحتفل الصينيون في جميع أنحاء العالم بالعام القمري الجديد، فإننا نرسل حبنا ودعمنا للعديد من المتضررين من فيروس كورونا. وستتبرع أبل للمساعدة في دعم جميع المتضررين".





وبعد أبل، أعلن العديد من عمالقة التكنولوجيا أنهم سيقدمون الدعم المالي والمعدات الطبية للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس القاتل.





وأعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" أنها بصدد إنشاء صندوق خاص بقيمة مليار يوان لدعم الإمدادات الطبية في ووهان، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.





وسيتم استخدام الصندوق لشراء اللوازم الطبية والأدوية من الداخل والخارج، كما سيتم استخدامه لضمان حصول العاملين الطبيين في ووهان على "وجبة ساخنة، وسيتم تسليم الصندوق إلى المستشفيات في مقاطعة هوبى وسط الصين، وفقًا لموقع "دايلي تشاينا".





الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 56 شخصا

وبحسب "البيان"، أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم، الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 56 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 1975 شخصا بالمرض، وذلك مع استمرار انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين.





وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن عدد المصابين يتضمن 324 شخصا حالتهم حرجة.





وأشارت إلى أن غالبية الذين وافتهم المنية حتى الآن جراء الإصابة بفيروس كورونا كانوا في أواخر الخمسينيات من العمر ومن هم أكبر سنا، ومن بينهم طبيب كان يتعامل مع المرضى وعالج عددا من مرضى الفيروس.





«الخارجية» ترشد المسافرين لتجنب «كورونا»

وبحسب "الخليج"، حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين المسافرين إلى الصين ودول أخرى، من عدم أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية بسبب انتشار فيروس «كورونا»، ومن أهمها تجنب الحيوانات ومنتجاتها، والاختلاط بالمرضي، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مشددة على اتباع كل الإرشادات المعلنة لضمان سلامتهم من «كورونا».





فيما أكدت هيئة الصحة في دبي، أنه لا إصابات بفيروس كورونا الجديد 2019 في الإمارة حتى الآن، ودعت إلى التبليغ الفوري عن كل الحالات المشتبه فيها وتحويلها مباشرة إلى قسم الطب الوقائي.





وقررت الحكومة الصينية تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين اعتبارًا من غد الاثنين، كما عززت إجراءاتها لمكافحة الفيروس أمس، السبت، عبر نشر الجيش أطباءه في منطقة الوباء، وبناء مستشفى ثانٍ بشكل طارئ للحدّ من انتشار المرض الغامض. كما أعلنت السلطات فرض إجراءات للكشف عن الإصابات في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت هونج كونج حالة إنذار قصوى (طوارئ) واتخاذ إجراءات منهجية في وسائل النقل شمالي وجنوبي البلاد.





وأعلنت دول عدة ظهور حالات جديدة من الإصابة بالفيروس، وأكدت اليابان ظهور حالة ثالثة في البلاد، فيما اكتشف ماليزيا أول حالة إصابة، وتم تسجيل إصابتين جديدتين في الولايات المتحدة، وأعلنت أستراليا ظهور أربع حالات، وأكدت فرنسا ثالث إصابة في البلاد.





قرار محكمة العدل الدولية ضد ميانمار في مجلس الأمن

وبحسب "الخليج"، أحال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس، السبت، إخطار التدابير المؤقتة الذي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية جامبيا ضد ميانمار، حول انتهاك اتفاقية منع جريمة «الإبادة الجماعية» والمعاقبة عليها، إلى مجلس الأمن الدولي للنظر به، والتعامل بشأنه، معتبرًا القرار ملزمًا لنايبيداو، في وقت أعلن فيه مقتل امرأتين من أقلية الروهينجا المسلمة، بعد قصف الجيش لقرية بولاية راخين.





وذكر بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمين العام رحب بإصدار إخطار التدابير الذي اتخذ بالإجماع ويطالب نصه حكومة ميانمار «باتخاذ التدابير في نطاق سلطتها» لمنع ارتكاب أي أفعال تندرج ضمن نطاق المادة الثانية للاتفاقية ضد الروهينجا الموجودين في أراضيها، بما في ذلك أعمال القتل، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم، وإخضاعهم المتعمد لظروف معيشية تسهم في تدميرهم كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تستهدف منعهم إنجاب الأطفال.





وشدد الأمين العام على توجيهات المحكمة لميانمار، والقاضية بضمان «ألا يرتكب جيشها، وأي وحدات عسكرية غير نظامية تعمل على توجيهها أو دعمها، وأي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجهيها أو نفوذها، أي أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية. وينبغي ألا يتآمروا لارتكاب إبادة، أو يحرضوا مباشرة وعلنًا على ارتكاب إبادة، أو محاولة ارتكاب إبادة جماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية».





قرقاش: المنطقة بحاجة إلى حوكمة مستقلة عن القوالب الغربية الجامدة

وبحسب "الإمارات اليوم"، قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، إن عددا كبيرا من الأكاديميين الغربيين المختصين في شئون الخليج العربي أسرى نظريات وقوالب جامدة، فقراءتهم للمنطقة تعاني من الاستصغار والاعتقاد المسبق بأن تطورنا واستقرارنا يحاكي التجارب الغربية وسياقها التاريخي، وذلك ظاهر في نماذج قراءتهم للسعودية والإمارات.





وأضاف في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه "لا شك أن هذه القراءات الأكاديمية للخليج تأثرت بنظريات انتشرت خلال العقدين الماضيين في بعض المراكز البحثية، نظريات ربطت بين مفاهيم اليسار وصعود الإسلام الحزبي السياسي والديمقراطية الليبرالية الغربية، وأثبتت الأحداث أن هذا الانحياز الفكري جانب الصواب".





وأكد أن "المنطقة بلا شك في حاجة إلى مقاربة خاصة بها؛ حوكمة مستقلة تؤطر الحكم الرشيد باستقلالية عن القوالب الغربية. الكثير من هذه المفاهيم والممارسات موجود في إدارة المنطقة لشؤونها ولكن لا بد من مرجعية موثّقة وإطار جامع يضمها وتسترشد به".





تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليف المعيشة وراء تراجع إنجاب المواطنين في الإمارات

وبحسب "البيان"، أكدت طبيبات اختصاصيات في الولادة والعقم، أن تراجع نسبة إنجاب المواطنين في الدولة لا يعني انخفاضًا في نسبة الإخصاب، مشيرات إلى أن تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليف المعيشة من الأسباب الرئيسية في تراجع الإنجاب.





وقالت الدكتورة منى تهلك، استشارية النساء والولادة المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة التابع لهيئة الصحة في دبي، إن من بين الأسباب توجه المواطنين لتبني فكرة الأسر النووية التي لا يزيد عدد أفرادها على 5 أسوة بما هو متبع في العديد من الدول، نظرًا لانشغال الزوج والزوجة بالعمل والتنافس للحصول على أفضل الفرص، خاصة أن الدولة بدأت منذ سنوات بإعطاء الشباب المواطن سواء الذكور أو الإناث فرصة لتولي المناصب القيادية، وهو ما يتطلب منهم التركيز على العمل أكثر من التركيز على بناء أسرة كبيرة.



