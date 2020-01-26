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برلمان

طلب إحاطة في البرلمان بسبب انتشار العفن البني في محصول البطاطس

الأحد 26/يناير/2020 - 08:43 ص
العفن البنى
العفن البنى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وذلك بشأن تراخي الرقابة في مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس بمعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل فحص العينات الجزئية (PCR)، على الأصناف المستوردة من التقاوي الزراعية وما ينتج عن هذا الأهمال من انتشار ما يعرف بالعفن البني للبطاطس، الأمر الذي يترتب عليه منع تصدير محصول البطاطس المصري وهو واحد من أهم المحاصيل العذائية والاقتصادية محليًا وكذلك على مستوى التصدير.

وأكدت الدكتورة مي البطران، في بيان صادر عنها اليوم، الأحد، ضرورة التعامل بسرعة وبجدية مع هذا الأمر، خاصة أن "البطاطس" تأتي في المرتبة الثانية بعد الموالح في قائمة المحاصيل الأكثر تصديرًا في مصر.

وقالت إن مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس من أكثر الأمراض تأثيرًا على قدرة البلاد التصديرية، حيث يعتبر من الأمراض الحجرية الهامة ولذا فإن الدول المستوردة للبطاطس تهتم بخلو المحصول من هذا المرض، كما أنه يتسبب في العديد من أضرار بالغة الخطورة لزراعات البطاطا في معظم البلدان.

وطالبت عضو مجلس النواب بالعمل على مكافحة هذا المرض من خلال إنتاج أصناف مقاومة، إضافة إلى منع دخول البطاطا المصابة بالميكروب إلى البلاد، ولعدم إصابة مناطق زراعية بأكملها.

وشددت على ضرورة التحرك السريع من أجل مواجهة هذا المرض من خلال المتاح من أدوات علمية، للحد من هذا المرض وتحصين المحاصيل المصرية التي تتميز دائما بالجودة العالية.
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