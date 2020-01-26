وفرة المياه وسهولة المواصلات .. حكاية أقدم مركز بوليس فى مصر بمدينة نويبع .. صور

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن هناك نقطة عسكرية متقدمة بمنطقة الترابين بمدينة نويبع،وتبعد 200م عن شاطئ خليج العقبة، وقامت ببنائها وزارة الحربية المصرية في 1893، بعد خروج العساكر المصرية من العقبة وجعلتها مركزًا للبوليس وهو أول مركز بوليس فى سيناء خاصة ومصر عامة.





وعن قصة إنشاء هذا المركز قال ريحان إن القصة ارتبطت بأسرة محمد على، فحين تسلم محمد على حكم مصر عام 1805م وضع يده على قلاع الحجاز وجعل من نفسه حاميًا للحرمين الشريفين.





وحدث نزاع بين محمد على والدولة العلية (تركيا) أيام السلطان عبد الحميد الذى انتصر على محمد على واسترجع منه الحجاز،ورغم ذلك ظلت العساكر المصرية بقلاع الحجاز والمويلح وضبا والوجه وقلعة العقبة وقلاع سيناء كقلعة نخل لحماية درب الحج.





وأضاف ريحان أنه بعد انتهاء درب الحج البرى عبر وسط سيناء وتحوله إلى الطريق البحرى عام 1885م، طالبت الدولة العلية محمد على باسترجاع قلاع الحجاز فسلمها،وكانت آخر القلاع التى سلمت قلعة العقبة عام 1892م .





وخرجت العساكر المصرية من قلعة العقبة وعسكروا ثمانية أشهر فى وادى طابا بسيناء تحت قيادة سعد بك رفعت وحفروا هناك بئر للمياه ولصعوبة الحياة فى هذه المنطقة أرسلوا لوزارة الحربية بالقاهرة يشتكون ظروفهم وصعوبة تنقلهم فى هذا الوادى.





فأرسلت الحربية لجنة لاختيار مكان مناسب للجنود وللأمن، فوقع الاختيار على هذه المنطقة التى بنيت بها القلعة عام 1893م على مساحة 1000م2 فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى، وانتقل إليها الجنود المصريون لوفرة المياه وسهولة المواصلات،وقربها من البحر والتجمعات السكانية وكان يوجد بها عددًا من رجال البوليس الهجانة.





ووصف معالم مركز البوليس بأن تخطيطه مربع،ولا يضم أية أبراج دفاعية بل أبراجًا ركنية، واستخدمت فى بنائها الأحجار الجرانيتية والرملية والجيرية والمرجانية والطوب الطفلى.





وتتوسط كتلة المدخل الواجهة الشرقية المطلة على خليج العقبة ارتفاعها 4م وعرضها 4م وهى مبنية من الأحجار الجيرية المنتظمة الشكل وفتحة المدخل ارتفاعها 2.95م وعرضها 2.75م يعلوها عقد موتور.





وقال ريحان إن الواجهة الشمالية ارتفاعها 3.55م عند الطرفين،والواجهة الجنوبية أكثر ارتفاعًا عن كل الواجهات لأنها تتكون من طابقين ويبلغ ارتفاعها 10م بها صفين من فتحات المزاغل،والسور الغربى ارتفاعه 3.50م وأركان المركز تأخذ شكل ربع دائرة واستخدم فى بنائها الأحجار الجيرية المنتظمة الشكل.





وتابع بأن داخل المركز مكون من صحن أوسط مكشوه يتوسطه بئر للمياه مبنى من الأحجار الجيرية، قطره 1م به سلم للهبوط لتنظيف البئر وماؤه ضارب للملوحة يصلح لسقى الماشية.





وتوجد فى أركانه الأربعة مطالع ترابية تصل إلى الممشى العلوى، الذى يدور أعلى الأسوار الخارجية للقلعة ويبلغ عرض هذا الممشى 1م ويبلغ طول المطلع بالركن الشمالى الشرقى والمقابل له بالركن الجنوبى الشرقى 25.20م وعرضه 4.5م.





ونوه ريحان إلى أن المركز يشمل من الداخل مجموعتين من المبانى، الأولى بالجهة الشمالية وهى الإسطبل والمخازن والأخرى بالجهة الجنوبية وهى حجرات الجنود، وتتكون المجموعة الشمالية من مبنيين ، الأول مستطيل الشكل طوله 20.17م وعرضه 6م له بابين يفتحا على الصحن عرض فتحة الباب 1.4م وارتفاعها 2م وبه خمسة شبابيك تفتح على الصحن عرض الشباك 1.4م وارتفاعه 1.60م .





أما الجزء الثانى فيقع فى الركن الشمالى الغربى ونصل إليه عبر مدخل منكسر على شكل حرف L يفتح على الصحن عرضه 1.4م طوله 7م يؤدى إلى ممر يفضى إلى حجرة مربعة طول الضلع 4م لها فتحة باب تفتح على الممر ويحتمل استخدام هذا الجزء كمخزن للقلعة.





والمجموعة البنائية الجنوبية طولها 26م وعرضها 5.20م تتكون من طابقين بكل طابق أربع حجرات طول الحجرة 5م وعرضها 4.60م ولكل حجرة فتحة باب وشباك تفتح على الصحن، ارتفاع فتحة الباب 2م وارتفاع فتحة الشباك 1.60م وعرضها 1.3م علاوة على فتحات مزاغل بالجدار الجنوبى.



