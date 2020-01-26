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منوعات

طائر مهاجر يسقط في شبكة لصيد الأسماك في كينيا قادما من فنلندا

الأحد 26/يناير/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ذكرت وكالة الحياة البرية الكينية أنه تم اصطياد طائر مهاجر قادما من فنلندا سقط في شبكة لصيد الأسماك في مقاطعة بغرب البلاد قاطعا مسافة 6948 كيلومترا.

وأوضحت الوكالة الكينية أنه تم اخضاع الطائر المهاجر الذى يتميز بريشة المرزكش بألوان عديدة للفحص الطبى ، حيث اتضح إصابته برضوض فى القدم ولكنه بدا فى صحة طيبة رغم أنه فقد بعض الوزن وكان يعاني من الجفاف.

وذكرت الوكالة أن منشأ الطائر اتضح من خلال حلقة تعريفية حول ساقه تضمنت تفاصيل توضح أنه تم تسجيله فى متحف زول بهلسنكي عاصمة فنلندا، موضحة أنه سيتم توفير الرعاية للطائر وإخضاعه لنظام غذائي مناسب ومراقبة تطور حالته قبل إعادته للحياة البرية مرة أخرى.

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