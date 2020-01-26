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تحيا مصر.. رشا مجدى: هتاف موحد هز أرجاء مصر كلها فى احتفالات 25 يناير.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 09:13 ص
احتفالات 25 يناير
احتفالات 25 يناير
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آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدى إن مظاهر الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير كانت جميلة جدًا، لافتة إلى أنه حدث تفاعل بين رجال الشرطة والمواطنين البسطاء والمحتفلين بذكرى مرور 9 أعوام على ثورة 25 يناير. 

وأضافت الإعلامية رشا مجدى، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه فى محافظة الغربية قامت عدد من المراكز الشرطية والضباط بتوزيع أعلام مصر على المواطنين، كما تم توزيع الورود على المواطنين وقائدى السيارات.

وأشارت الإعلامية رشا مجدى، إلى أن المواطنين بادلوا رجال الشرطة التهانى، داعين الله أن يحفظ الشرطة والشعب وجيش مصر العظيم، مؤكدة أن الهتاف الذى ردد فى جميع محافظات مصر كان موحدا وهو " تحيا مصر".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعددًا من الشخصيات العامة، شهدوا حفلا لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز.


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