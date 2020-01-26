تحيا مصر.. رشا مجدى: هتاف موحد هز أرجاء مصر كلها فى احتفالات 25 يناير.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى إن مظاهر الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير كانت جميلة جدًا، لافتة إلى أنه حدث تفاعل بين رجال الشرطة والمواطنين البسطاء والمحتفلين بذكرى مرور 9 أعوام على ثورة 25 يناير.





وأضافت الإعلامية رشا مجدى، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه فى محافظة الغربية قامت عدد من المراكز الشرطية والضباط بتوزيع أعلام مصر على المواطنين، كما تم توزيع الورود على المواطنين وقائدى السيارات.





وأشارت الإعلامية رشا مجدى، إلى أن المواطنين بادلوا رجال الشرطة التهانى، داعين الله أن يحفظ الشرطة والشعب وجيش مصر العظيم، مؤكدة أن الهتاف الذى ردد فى جميع محافظات مصر كان موحدا وهو " تحيا مصر".



