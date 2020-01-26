AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب ياسر عمر: تصنيف موديز للبنوك المصرية ثمرة تعاون بين البرلمان والحكومة

الأحد 26/يناير/2020 - 09:20 ص
النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمنح مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية ، مشيرا إلى أن تصنيف "موديز" جاء نتيجة للتعاون المثمر والتوافق بين البرلمان ممثل فى لجنة الخطة والموازنة والحكومة.

وأشار عمر فى بيان صحفى له إلى أن تصنيف مؤسسة موديز العالمي يعتبر مؤشر إيجابي للاقتصاد المصرى وانعكاس حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تم تطبيقه بعد أكثر من 3 سنوات ، مؤكدا أن معدل النمو الإقتصادى المصرى وصل إلى 5.8% ويكاد يكون ضعف معدل النمو العالمي الذي يصل إلى 3%. 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن معدل النمو الإقتصادى المصرى اقترب من وصوله إلى 6 % ، فى الوقت الذى يصل فيه معدل النمو الاقتصادي فى دول اخرى إلى صفر ، بينما يصل فى دول اخرى يصل إلى تحت الصفر.

وتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصرى وينطلق انطلاقة جيدة إلى الأمام خلال الفترة المقبلة ،حال التغلب على الظروف المحيطة به خاصة الأوضاع فى ليبيا والتدخل التركى السافر فى الشأن الليبى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: مبادرات البنك المركزي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي

ردا على إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا.. ياسر عمر يدعو البرلمان لجلسة طارئة

بعد نزيف الدولار.. الأمم المتحدة تتوقع زيادة النمو الاقتصادي في 2020.. ونواب: المواطن سيجني ثمار التحسن في الأسعار والدخل الشهري

موديز العالمية تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي

برلماني يؤيد منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

نائب يكشف أسباب منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

ترشيحاتنا

في جولة مفاجئة .. مدير المرور يتفقد طريقي القطامية - العين السخنة والصحراوي

تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالبرازيل إلى 30 قتيلاً

تحيا مصر.. رشا مجدى: هتاف موحد هز أرجاء مصر كلها فى احتفالات 25 يناير.. فيديو

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 -1-2020 .. فيديو

AdvertisementS

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 26 -1- 2020.. فيديو

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد

عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

المصري: نتعرض لحرب من داخل بورسعيد.. وهذه حقيقة وفاة أحمد مسعود.. فيديو

ممرضة صينية تكشف عن أرقام صادمة لضحايا فيروس كورونا.. فيديو

مواجهات نارية وحاسمة في كرة اليد والقدم .. موعد مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض