النائب ياسر عمر: تصنيف موديز للبنوك المصرية ثمرة تعاون بين البرلمان والحكومة

أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمنح مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية ، مشيرا إلى أن تصنيف "موديز" جاء نتيجة للتعاون المثمر والتوافق بين البرلمان ممثل فى لجنة الخطة والموازنة والحكومة.





وأشار عمر فى بيان صحفى له إلى أن تصنيف مؤسسة موديز العالمي يعتبر مؤشر إيجابي للاقتصاد المصرى وانعكاس حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تم تطبيقه بعد أكثر من 3 سنوات ، مؤكدا أن معدل النمو الإقتصادى المصرى وصل إلى 5.8% ويكاد يكون ضعف معدل النمو العالمي الذي يصل إلى 3%.





وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن معدل النمو الإقتصادى المصرى اقترب من وصوله إلى 6 % ، فى الوقت الذى يصل فيه معدل النمو الاقتصادي فى دول اخرى إلى صفر ، بينما يصل فى دول اخرى يصل إلى تحت الصفر.





وتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصرى وينطلق انطلاقة جيدة إلى الأمام خلال الفترة المقبلة ،حال التغلب على الظروف المحيطة به خاصة الأوضاع فى ليبيا والتدخل التركى السافر فى الشأن الليبى.