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استمرارا لاحتفالات عيد الشرطة.. فرح سعيد: شرطتنا وجيشنا يحافظان على وطننا .. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 09:17 ص
احتفالات 25 يناير
احتفالات 25 يناير
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آيات أحمد
هنأت الإعلامية فرح سعيد، رجال الشرطة بعيدهم ، قائلة " كل سنة وكل رجال شرطة مصر بخير"، مؤكدة أن ما حدث فى شوارع مصر بالأمس خلال احتفالات أعياد الشرطة يشير إلى مدى التلاحم بين الشرطة والشعب ومؤسساته وأجهزته المختلفة. 

وأضافت فرح سعيد خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأشخاص قدموا الورود لأفراد الشرطة بالأمس خلال خدمتهم فى مواقعهم بالشارع، مشيرة إلى أن شرطتنا وقواتنا المسلحة يبذلون أقصى ما فى وسعهم علشان يحافظوا على البلد.

وتابعت أن الشرطة المصرية تواصل احتفالاتها بعيد الشرطة اليوم عن طريق توزيع الورود والحلوى على المواطنين فى الشوارع وفى المواقع الشرطية الخدمية.

وأوضحت أن حفاظ الشرطة ورجال القوات المسلحة على البلاد، يحتاج منا ان ندعمهم بكل قوة لكى نحافظ على بلدنا مصر.
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