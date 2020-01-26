دراسة: جرعات صغيرة من الليثيوم يمكنها مقاومة الزهايمر

كشفت دراسة كندية أن جرعات صغيرة من الليثيوم يمكنها إيقاف مرض الزهايمر المتقدم واستعادة القدرات الإدراكية للمصاب.





ووجدت الدراسة- التى أجراها فريق من الباحثين، في جامعة "ماك جيل" ( McGill ) في مونتريال بكندا- أن تناول جرعات أقل من 400 مرة من عنصر الليثيوم، الموصوف لاضطرابات المزاج، قادر على وقف علامات أمراض الزهايمر المتقدمة واستعادة القدرات الإدراكية المفقودة.





وذكرت الدراسة أنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يؤدي أي دواء إلى التراجع عن تلف الدماغ الذي لا رجعة فيه في المراحل السريرية لمرض الزهايمر ، إلا أنه من المحتمل جدًا أن يكون للعلاج بجرعات صغيرة من الليثيوم المغلف آثار مفيدة ملموسة في المراحل المبكرة قبل السريرية للمرض.











