بهجت العبيدي: تكريم ألمانيا للرئيس السيسي ملأنا فخرا

قال بهجت العبيدي، نائب رئيس حزب الغد لشئون النمسا، إن منح مهرجان دار أوبرا دريسدن “زيمبر أوبر” بمدينة دريسدن الألمانية وسام «سانت جورج» للعام الحالي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي إنما هو منح لمن يستحقه، بل إن الجائزة هي التي تشرفت بالرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف بهجت العبيدي، فى بيان صحفى له، أن حيثيات منح الجائزة للرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت دقيقة ومعبرة عن الدور الكبير الذي يقوم به: لمصر مرة وللعالم العربي مرة أخرى، ولأفريقيا التي يرأس اتحادها مرة ثالثة ولمنطقة الشرق الأوسط مرة رابعة وللعالم كله مرة أخيرة.





وذكر نائب رئيس حزب الغد لشئون النمسا، أن لجنة الاختيار كانت موفقة في اختيار لفظ الأمل التي ذكرته في حيثياتها حينما ذكرت أنه يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها.





وأوضح أن الرئيس السيسي هو بالفعل باعث الأمل في النفوس، فبعد ضياع وطن وكادت تضيع معه أمة فإذا بالرئيس السيسي بطل منقذ للوطن والأمة، كما أنه باعث الأمل في القارة الأفريقية.





وأكد نائب رئيس حزب الغد لشئون النمسا، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الجائزة الألمانية والأوروبيبة والدولية الهامة ملأنا فخرا، ليس لمجرد الفوز بالجائزة بل لأنه اعتراف دولي بما كنا نحن - المؤمنين بدور السيسي زعيما تاريخيا - قد آمنا به قبل العالم كله، بالإضافة لأن هذه الجائزة تَرَدُّ على الموتورين الأفاقين الذين لا يتوانون عن المحاولات في النيل من مصر وزعيمها، وهو ما يؤكد لهم أن جميع مساعيهم باءت بالفشل لأنها مساع في الزيف والتدليس.