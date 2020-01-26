أبرزها ارتداء ملابس غير لائقة.. ضبط 33 مخالفة للذوق العام في مهرجان جازان

كشفت شرطة منطقة جازان في السعودية عن ضبط 33 مخالفًا للذوق العام، وذلك خلال مهرجان جازان الشتوي.





وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، في بيان، اليوم، الأحد، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444)، فقد جرى خلال مهرجان جازان الشتوي ضبط 33 مخالفة للذوق العام.





وتضمنت المخالفات مخالفة ارتداء ملابس غاير لائقة في أماكن عامة والكتابة على وسائل النقل والجدران وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها.



