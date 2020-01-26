AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أبرزها ارتداء ملابس غير لائقة.. ضبط 33 مخالفة للذوق العام في مهرجان جازان

الأحد 26/يناير/2020 - 09:41 ص
ضبط 33 مخالفة للذوق
ضبط 33 مخالفة للذوق العام خلال مهرجان جازان الشتوي
Advertisements
محمود نوفل
كشفت شرطة منطقة جازان في السعودية عن ضبط 33 مخالفًا للذوق العام، وذلك خلال مهرجان جازان الشتوي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، في بيان، اليوم، الأحد، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444)، فقد جرى خلال مهرجان جازان الشتوي ضبط 33 مخالفة للذوق العام.

وتضمنت المخالفات مخالفة ارتداء ملابس غاير لائقة في أماكن عامة والكتابة على وسائل النقل والجدران وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق كل من ارتكب مخالفات للذوق العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تضمّن عقوبات على الزي غير المحتشم .. عبد العال يشن هجوما على مشروع قانون الذوق العام

القبض علي 24 شخصا بالسعودية لخدشهم الحياء

الشرطة السعودية تلقي القبض على 50 شخصا بتهمة التحرش

خالفن الذوق العام .. شاهد| لحظة القبض على نساء بالرياض

ضبط اثنين تعمدا التحرش بالنساء فى إحدى الفعاليات الترفيهية بحائل

القبض على 38 متحرشا في 3 أيام بالسعودية

ترشيحاتنا

ربنا يخليك لينا ولجمهورك.. دنيا سمير غانم تهنئ والدها على مسرحية الزهر لما يلعب

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

الطماطم بـ 5.60 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

حامل في الشهر السابع.. حبس قاتل ربة منزل في أسيوط

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 -1-2020 .. فيديو

AdvertisementS

بعد وفاة 56 شخصا.. الصين تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد

هل الحجامة موجودة في الشريعة الإسلامية؟

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد

عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 26 -1- 2020.. فيديو

ممرضة صينية تكشف عن أرقام صادمة لضحايا فيروس كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض