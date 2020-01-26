أهالى دمياط يعانون من انتشار الماشية على طريق دمياط - بورسعيد الدولي

مشهد متكرر يوميا.. تتجول عشرات الماشية على الطريق الدولى الساحلى شطا- بورسعيد، وسط السيارات والمارة وسيارات النقل السريع التى تستخدم الطريق الدولى ووقوع الكثير من الحوادث نتيجة لاصطدام الماشية بالمارة أو بالسيارات أو بالدراجات النارية على الطريق.





حيث اشتكى السيد يوسف، موظف، من تواجد الماشية تسير على الطريق العام دون وجود رقابة من مجلس المدينة أو شرطة المرافق والإشغالات مما يؤدى إلى وقوع الكثير من الحوادث بشكل يومى نتيجة لاصطدام السيارات والتكاتك بتلك الماشية على الطريق وأحيانا كثيرا ما يصاب المواطنون نتيجة تلك الحوادث إضافة إلى الاصطدام بالسيارات وتحطمها.





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موضحا أن مجلس المدينة يتجاهل شكوى سكان شطا وأهالى دمياط بشكل عام نتيجة لعدم تمكنه من السيطرة على تلك الماشية التابعة لبعض العرب والبدو ممن يسكنون أطراف المدينة.





وطالب بشن حملات يومية من قبل مجلس مدينة دمياط والتحفظ على روؤس الماشية حتى يمتنع أصحاب تلك الماشية من تركها تعبر الطريق وتتجول وتضع أرواح المارة في خطر.