استياء وغضب في الكويت من تصريحات الخارجية الفلبينية.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا.. والرئيس الصيني يؤكد: الوضع خطير.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

لا إصابات بـ «كورونا الجديد» في الكويت والدول المجاورة

الخارجية تستنكر تصريح وزير خارجية الفلبين بشأن قضية المواطنة الفلبينية

ترامب يرفض عرض إيران التفاوض مقابل رفع العقوبات

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31 قتيلا

الصين: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 56 وتسجيل أكثر من 300 حالة جديدة

الخارجية الأمريكية ستجلي رعاياها من ووهان الصينية بسبب كورونا

كندا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

جونسون يوقع «بريكست»: فصل جديد في تاريخ بلادنا





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة "الجريدة" الضوء على استياء واستنكار الكويت لتصريح وزير خارجية الفلبين بشأن قضية مواطنة فلبينية وما تضمنه من عبارات تعد تجاوزا مرفوضا على اختصاصات السلطات الامنية والقضائية في البلاد ونهجا غير مألوف في تعامل الدول ويتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية، فضلا عما يمثله من محاولة للتأثير على سير التحقيقات.





جاء ذلك تعليقا على ما يتم تداوله ‏في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب إلى وزير خارجية الفلبين، والذي أعلن خلاله أنهم لن يقبلوا الا بحياة المتهمين بالجريمة التي راح ‏ضحيتها مواطنة فلبينية في الكويت مؤخرا.





وفي الشأن نفسه، أشارت صحيفة "الوطن" إلى دعوة النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، إلى اتخاذ أقصى الإجراءات الدبلوماسية الرادعة تجاه تصريح وزير خارجية الفلبين الذي هدد فيه حياة المواطنين، على حد تعبيره.





وطالب الكندري، الحكومة بأن يكون لها موقف سياسي حازم تجاه هذه القضية التي بدأت تنحرف من قضية عمالة منزلية إلى تهديد وابتزاز للكويت.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية د.فهد الغملاس قد طمأن المواطنين والمقيمين بعدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في الكويت أو الدول المجاورة لها.





وشدد الغملاس على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد من هذا الفيروس، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية للاطلاع على آخر التطورات والتعليمات والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنه.





من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند إن التشخيص الفيروسي متوافر بالكويت، حيث تم تحديث آلية التعامل معه وتوزيعها على العاملين بالقطاع الصحي.





وأوضحت صحيفة "الأنباء" أن سعر صرف الدولار الأمريكي استقر أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.303 دينار، في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.334 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "الأنباء" إن قوات الأمن العراقية هاجمت أكبر موقع لتجمع المحتجين في مركز مدينة بغداد.





وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وبدأ أفرادها بإزالة الخيام وأعمدة الخرسانة بالقرب من ساحة التحرير وجسر على نهر دجلة، حسب ما أفاد شهود عيان.





وأفادت التقارير بأن عددا من المحتجين جرحوا في صدامات السبت.





وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، مساء السبت، رفضه التفاوض مع إيران شريطة رفع العقوبات عنها، بحسب اقتراح قدمه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.





وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" إن "وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكنها تريد رفع العقوبات. لا. شكرا".





وكان ظريف قد أعلن، في مقابلة مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية نشرت السبت، أن بلاده لن تستبعد إجراء مفاوضات مع واشنطن، حتى بعد قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني، إذا غيرت الولايات المتحدة مسارها ورفعت العقوبات.





وأوضحت صحيفة "الراي" إعلان السلطات التركية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد الجمعة إلى 31 قتيلا على الأقل.





وأفادت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث الحكومية بأن عدد الجرحى في محافظتي إلازيغ وملاطية بلغ 1607 أشخاص.





دوليا، أشارت صحيفة "الوطن" إلى تأكيد الحكومة الصينية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 56 حالة داخل البلاد.





ويعيش العالم حالة من الفزع بعد ظهور مرض "كورونا الجديد" وانتشاره في عدة دول خارج الصين بلغت 13 دولة.





وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت أن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم اعتبارًا من الأحد للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.





كما ركزت صحيفة "الوطن" على تعليق الرئيس الصيني شي جين بينغ على فيروس كورونا الذي يجتاح بلاده، مؤكدا أن الوضع خطير، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي لبحث سبل مكافحة انتشار الفيروس المتمركز في مدينة ووهان بوسط البلاد.





وقال الرئيس الصيني خلال الاجتماع الذي عقد خلال عطلة السنة القمرية الجديدة إن البلاد تواجه «وضعا خطيرا»، حيث إن فيروس كورونا «ينتشر بشكل سريع».





وقالت صحيفة "الراي" إن السلطات الصينية أعلنت اليوم إن مدينة كبيرة ثالثة في البلاد ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أودى بحياة 56 شخصا.





وقال مسئول محلي إن تشيان التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتبارا من الساعة 18:00 (10:00 ت غ) الأحد، وكذلك دخول حافلات السياح إلى المدينة.





وقد دعا القنصل العام الكويتي في هونغ كونغ ومكاو صلاح السيف أمس، السبت، المواطنين الكويتيين الى التريث في السفر إلى هونغ كونغ ومكاو اثر تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين.





وقال السيف في تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن سلطات هونغ كونغ أعلنت أعلى مستوى من حالات الطوارئ لمواجهة (كورونا الجديد) وإغلاق المدارس حتى 17 فبراير المقبل، إضافة إلى إلغاء الماراثون المزمع إقامته بعد أسبوعين.





وفي الشأن نفسه، كشف وزير الصحة الأردني عن إمكانية وضع العائدين من الصين في حجر صحي لمدة 14 يومًا، مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من دولة حول العالم.





وسيكون الحجر الصحي سيكون من ضمن خطة أعلن عنها وزير الصحة الأردني سعد جابر لمواجهة كورونا، إضافة إلى تجهيز فريق مختص بالحرب الكيماوية الجرثومية.





كما أشارت صحيفة "القبس" إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الأحد، إنها ستنقل موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشي فيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان في 28 يناير متجهة إلى سان فرانسيسكو.





وذكرت "الراي" أن كندا أعلنت يوم أمس، السبت، أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية.





وقال البيان إن «هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى».





وأبرزت صحيفة "الأنباء" إشادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بما وصفه بـ«فصل جديد» في تاريخ بلاده لدى توقيعه على اتفاق خروج لندن من الاتحاد الأوروبي (بريكست).





وقال جونسون في بيان إن «التوقيع على اتفاق الخروج يعد لحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام».







وأضاف في تغريدة على «تويتر» أرفقها بصورة من المناسبة «يؤذن هذا التوقيع بفصل جديد في تاريخ أمتنا».