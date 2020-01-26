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برلمان

برلماني: المغالاة في تكاليف الزواج سبب رئيسي في زيادة العنوسة وانتشار الأمراض المجتمعية

الأحد 26/يناير/2020 - 10:41 ص
الشبكة
الشبكة
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معتز الخصوصى
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، على أهمية دور الأزهر في مواجهة العنوسة وتأخر الزواج بين الشباب، مشيدًا بإطلاق الأزهر حملة جديدة من نوعها لمواجهة العنوسة وتأخر الزواج، من خلال حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج.

وأشار زين الدين فى بيان صحفى له إلى ضرورة التخلص من المغالاة التي تتجه لها العائلات في وضع أسعار واشتراطات المهور وغيرها من نفقات الزواج، وهو الأمر الذي يعمل على تعجيز الشباب في ظل ارتفاع تكلفة أسعار الذهب والعقارات ومتطلبات عش الزوجية وهو ما يأتي ضد مصلحة الشباب والشابات الذين يضطرون للعزوف عن الزواج في ظل تلك التكاليف.

وأضاف أن تلك الظاهرة فى مصر والتى انتشرت مؤخرًا، أدت لزيادة بعض الظواهر غير المقبولة اجتماعيا ودينيا، مثل ظواهر الزواج السرى والعرفى بين الشباب فى الجامعات، والإصابة بأمراض نفسية، وبالنسبة للرجال فقد دفعت البعض للإقبال على إدمان المخدرات.
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