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محافظات

محافظ القليوبية يدشن احتفالية التحول للأخضر بمدينة بنها

الأحد 26/يناير/2020 - 10:41 ص
احتفالية التحول إلى
احتفالية التحول إلى الأخضر
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إبراهيم الهوارى
دشن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية احتفالية يوم البيئة الوطنى (التحول إلى الأخضر.. طريق الاستدامة) بالتعاون مع وزارة البيئة حيث قام المحافظ بزراعة عدد من الأشجار فى مختلف المناطق بمدينة بنها. 

وأكد المحافظ أن المبادرة هي إحدى المبادرات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة بهدف دعوة الجميع للتشجير ورفع الوعي لدي فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز إحساس المواطن بملكيته لأصول رأس المال الطبيعي ومسئوليته نحو الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود عليه بالنفع على كافة المستويات.

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وأشار محافظ القليوبية إلى ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية في نشر المسطحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير بين المواطنين وأهميتها في مواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية. 

وتابع أن المبادرة تعمل أيضا على زيادة المساحات الخضراء ونشر روح العمل الجماعي بين الطلاب من خلال مشاركة الشباب في زراعة الأشجار.
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