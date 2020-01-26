مظاهرات حاشدة لطلاب البصرة تنديدا بفض الاعتصام الرئيسي بالمدينة

انطلقت مظاهرات حاشدة لطلاب بمدينة البصرة العراقية تنديدًا بفض الاعتصام الرئيسي بالمدينة، وفقًا لخبر عاجل، أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل.





واعتصم مئات الطلاب، اليوم الأحد، في مناطق مختلفة من بغداد والمحافظات العراقية أمام المدارس والجامعات وساحات الاعتصام تحديًا لقرار استئناف الدوام وإنهاء الإضراب منذ انطلاق الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.





وامتلأت أمس السبت ساحات التظاهر من بغداد إلى البصرة، غداة يوم شهد احتجاجات طلابية واسعة مناهضة للحكومة وتأييدًا لمطالب المتظاهرين.





وتظاهر مئات الأشخاص أيضًا أمام وزارتي التربية والتعليم العالي، احتجاجًا على قرارها باستئناف الدوام في المدارس والجامعات.