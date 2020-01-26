AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مظاهرات حاشدة لطلاب البصرة تنديدا بفض الاعتصام الرئيسي بالمدينة

الأحد 26/يناير/2020 - 10:51 ص
مظاهرات
مظاهرات
Advertisements
آيات أحمد
انطلقت مظاهرات حاشدة لطلاب بمدينة البصرة العراقية تنديدًا بفض الاعتصام الرئيسي بالمدينة، وفقًا لخبر عاجل، أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

واعتصم مئات الطلاب، اليوم الأحد، في مناطق مختلفة من بغداد والمحافظات العراقية أمام المدارس والجامعات وساحات الاعتصام تحديًا لقرار استئناف الدوام وإنهاء الإضراب منذ انطلاق الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.

وامتلأت أمس السبت ساحات التظاهر من بغداد إلى البصرة، غداة يوم شهد احتجاجات طلابية واسعة مناهضة للحكومة وتأييدًا لمطالب المتظاهرين.

وتظاهر مئات الأشخاص أيضًا أمام وزارتي التربية والتعليم العالي، احتجاجًا على قرارها باستئناف الدوام في المدارس والجامعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مظاهرات العراق

لا دراسة أوعمل في العراق..الإضراب يشل شوارع بغداد بعدما امتلأت بالجثث.. ووعيد أمريكي وعقوبات على المتورطين والموالين لإيران.. واجتماع طارئ للبرلمان غدًا

إضراب يشل العراق.. وإرهابيون وراء جرائم السنك والخلاني

3 أشهر على مظاهرات العراق والغضب مستمر.. وآلاف الطلبة ينزحون للشوارع

العراق.. تجدد المظاهرات الرافضة لمرشحي الأحزاب الموالية لإيران

مظاهرات وأعمال عنف في العراق لتسريع تشكيل الحكومة

ترشيحاتنا

فيديوجراف| فيروس كورونا يهدد العالم

ممرضة صينية تكشف عن أرقام صادمة لضحايا فيروس كورونا.. فيديو

ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

خبير نفسى يكشف سبب قتل أم لابنتها في بنها .. فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-1-2020

شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفرة المياه وسهولة المواصلات .. حكاية أقدم مركز بوليس فى مصر بمدينة نويبع .. صور

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور