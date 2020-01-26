الحكومه اليابانية تتخذ التدابير لمنع انتشار فيروس "كورونا"

دعا القائم بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي (الحاكم) في اليابان تومومي إينادا، اليوم الأحد، حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات مراقبة حدودية واسعة النطاق لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، مع إيلاء اهتمام وثيق لكل ما يصدر عن منظمة الصحة العالمية.

وحث إينادا -في تصريح أوردته صحيفة "جابان تايمز" الإخبارية- حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ضمان حصول جميع المواطنين بشكل كامل على المعلومات اللازمة بشأن الفيروس الجديد الذي يبدو أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت، أمس السبت، حالة الإصابة الثالثة بفيروس كورونا في البلاد.

من جانبه، أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي الدستوري (المعارض الرئيسي) في اليابان تيتسورو فوكوياما إلى أن الحكومة الصينية قررت أمس حظر سفر مواطنيها إلى الخارج اعتبارًا من يوم غد الاثنين، موضحًا تأثير هذا القرار على صناعة السياحة في اليابان، وأنه ينبغي على الحكومة اليابانية النظر في هذه القضية.