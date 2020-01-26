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محافظات

لبحث مخطط تطوير 3 مناطق عشوائية.. محافظ القليوبية يجتمع بوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الأحد 26/يناير/2020 - 11:26 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والدكتورة سحر عطية رئيس المكتب الاستشاري الذي يقوم بتنفيذ مشروع مخطط التطوير والتحسين لنحو 3 مناطق عشوائية بمدن قليوب والخصوص وشبرا الخيمة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي .

وقال المحافظ إنه تم الاستقرار على 16 مشروعا مرتبة طبقا للأولويات، وتبلغ تكلفة كل مشروع من 300 إلى 600 ألف يورو، ومن بين المشروعات بمدينة شبرا الخيمة استكمال تغطية الترعة البولاقية واستغلال المساحة المغطاة في إقامة مناطق خضراء وترفيهية كما تتضمن المشروعات إحلال وتطوير وتدعيم شبكة مياه الشرب بمنطقة عبد المنعم رياض.

وإنشاء مبنى جديد بمدرسة محمود سامي البارودي الابتدائية لتحويلها لمرحلة التعليم الأساسي لخفض الكثافة، وتطوير وتنظيم ورصف شارع الوحدة، ومن بين مشروعات مدينة الخصوص التوسع داخل مدرسة الخصوص الابتدائية المشتركة لخفض الكثافة، وتغطية شبكة الطرق الضيقة الداخلية بعزبة علام ببلاط الانترلوك ، وحل مشكلة الصرف داخل مجمع السعيد للتعليم الأساسي. 

ومن بين مشروعات مدينة قليوب،تطوير موقف سيارات حلابة وصنافير وتطوير الميدان، وبناء ملحق بمدرسة أسماء بنت أبي بكر لتقليل الكثافة الفصلية ( 10 فصول ).
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