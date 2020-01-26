عميد معهد الملكية الفكرية: الحقوق الخاصة بـ تراث ماسبيرو معتدى عليها

قال الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، إن المعهد القومي للملكية الفكرية، خاص بالدراسات العليا حيث إن البعض كان يرى أن الملكية الفكرية لم تكن أساسية في مصر وتم رفض مقترح إنشاء المعهد مرات عدة.

وأوضح ياسر جاد الله، خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع علي فضائية TEN : قبل إنشاء المعهد كانت هناك مقررات قليلة جدا خاصة بالملكية الفكرية في بعض الكليات كالحقوق وكانت عبارة عن دبلوم دراسات عليا في الكلية.





وتابع عميد معهد الملكية الفكرية، ان فكرة إنشاء المعهد ليست فكرة حديثة ولكن تقدمنا بها في فترات سابقة وكانت تنتهي بالرفض حيث كان يري البعض ان حقوق الملكية الفكرية لم تخص الدول النامية ومنها مصر باعتبار اننا مشغولين بالعلوم الأساسية كالطب والهندسة.





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