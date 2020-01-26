نائب يطالب بإنشاء فروع لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات

طالب النائب أحمد مصطفى الفرجانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع المؤسسات بالدولة خاصة مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم جميع أنواع الدعم لصندوق مكافحة الإدمان الذى استوعب ١٣٠ ألف مريض الإدمان وتم علاجهم غير سرية تامة.





وقال " الفرجانى " فى بيان صحفى له إنه يجب على جميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الاوقاف والكنيسة اضافة الى وزارات الشباب والرياضة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات الاطلاع بدورها فى التوعية بمخاطر المخدرات وضرورة العمل على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تدمر الشباب المصرى.



