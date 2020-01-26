AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يطالب بإنشاء فروع لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات

الأحد 26/يناير/2020 - 11:20 ص
النائب أحمد الفرجانى
النائب أحمد الفرجانى
Advertisements
فريدة محمد
طالب النائب أحمد مصطفى الفرجانى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع المؤسسات بالدولة خاصة مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم جميع أنواع الدعم لصندوق مكافحة الإدمان الذى استوعب ١٣٠  ألف مريض الإدمان وتم علاجهم غير سرية تامة.

وقال " الفرجانى " فى بيان صحفى له إنه يجب على جميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الاوقاف والكنيسة اضافة الى وزارات الشباب والرياضة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات الاطلاع بدورها فى التوعية بمخاطر المخدرات وضرورة العمل على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تدمر الشباب المصرى.

وأكد النائب أحمد مصطفى الفرجانى أن الالتزام من صندوق مكافحة الإدمان بالسرية التامة فى علاج مرضى الإدمان هو الضمانة الرئيسية لاقناع المدمنين وأسرهم بأهمية التوجه للصندوق من أجل التعافى والعلاج من الإدمان، مطالبا بإنشاء فروع لصندوق مكافحة الإدمان بمختلف مؤسسات الدولة فى جميع المحافظات خاصة داخل الجامعات المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإطلاق أول دبلوم مهني.. الإمارات تستعين بتجربة صندوق الإدمان المصري

تربية المنوفية تعقد لقاء لتعريف الطلاب بصندوق مكافحة الإدمان

القباج: الكشف عن تعاطي المخدرات لـ120 ألف موظف من مارس 2019 وحتى الآن.. وانخفاض نسبة التعاطي لـ2 % بعدما كانت 8%

وزيرة الصحة تتفقد مركز علاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة

الصحة توجه بميكنة مراحل علاج المرضى وتطبيق اشتراطات الحقن الآمن

صندوق الإدمان: قدمنا العلاج لـ 130 ألف مريض في سرية تامة

ترشيحاتنا

الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة إلى أردوغان

مذيعة صباح الورد: الزمالك صانع السعادة لجمهوره وجمهور المنافس.. فيديو

بعدما أعدم زوجها منذ 6 سنوات .. عمة زعيم كوريا الشمالية تظهر من جديد

هل الحجامة موجودة في الشريعة الإسلامية؟

عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

وسط الرصاص الحي .. توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق.. صور

AdvertisementS

الكاف يزف بشرى سارة لـ النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

رغم ظهور التعب والإرهاق.. تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته

بعد وفاة 56 شخصا.. الصين تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

شاهد.. مفاجأة ابنة ماجد المصري وسر خوفها من والدها

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

شفاء أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا الغامض

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيضات السيارات.. أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

وفرة المياه وسهولة المواصلات .. حكاية أقدم مركز بوليس فى مصر بمدينة نويبع .. صور

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور