برلماني: قانون البنك المركزي يقضي على مافيا تجارة العملة

أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد.





وقال الدكتور سعيد حساسين، في بيان أصدره اليوم، الأحد، إن القانون الجديد يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.





وأضاف أن مشروع القانون يقضى على مافيا تجارة العملة، معلنا تأييده التام للعقوبات المشددة التى تضمنها مشروع القانون والتى تتضمن الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك.



