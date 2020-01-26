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ديني

علي جمعة يقدم روشتة في 5 خطوات للأنس بالله.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 11:22 ص
علي جمعة
علي جمعة
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محمود ضاحي

قدم  الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، 5 خطوات كروشتة للأنس بالله.


وقال جمعة، خلال لقائه على فضائية " سي بي سي": إن أولى خطوات الأنس بالله هي النية، وأول حديث مفتاح للشريعة هو" إنما الأعمال بالنيات، فرض الله علينا صلاة وصوم وزكاة وحج وحرم علينا السرقة والزنى والكذب وشهادة الزور الربا والسحر وهي أمور يتنزه عنها الإنسان.


وأوضح : الخطوة الثانية الذكر والبعد عن المحرمات، وإحسان النية وتوجيه كل مشاغل الحياة لله، قال تعالى" فاذكروني أذكركم" عبادة لا تحتاج إلى وقت أو مكان وفي أي حال.


وأكمل: النية والذكر، ثم الخطوة الثالثة وهي الفكر " الذي يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض."


وأوضح أنه يجب أن نخلي قلبنا من القبيح كالكبر والحسد والطمع ، ثم التحلية فمن تخلى فتحلى عليه ربنا فتجلى، والأدوية للأنس بالله هي النية -الذكر -الفكر-التخلي- التحلي بكل ماهو جميل.

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