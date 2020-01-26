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مذيعة صباح الورد: الزمالك صانع السعادة لجمهوره وجمهور المنافس.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 11:23 ص
الزمالك
الزمالك
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ياسمين سامي
قالت مذيعة برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية TEN، إن الزمالك صانع السعادة سواء لجمهوره أو للجمهور الآخر، لافتة إلى أنها تشجع أى نادٍ مصري يلعب على مستوى غير محلي لأنه يمثل مصر في النهاية.

يذكر أن  فريق الزمالك نجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بتعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع بريميرو دي أوجوستو بنتيجة بهدف لمثله ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد ليفي مواناواسا.

وتقدم زيسكو يونايتد في الدقيقة 50 من عمر المباراة عن طريق كالينجو الذي حصل على عرضية من الجانب الأيمن وسددها رأسية رائعة في المرمى الأنجولي.

وعاد بريميرو دي أوجوستو في النتيجة بالدقيقة 69 من عمر المباراة من خلال أري بابل أفونسو الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك زيسكو.

وأصبح رصيد كل من زيسكو وبريميرو دي أوجوستو 3 نقاط.

وبذلك حسم الزمالك صاحب الـ8 نقاط التأهل في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعد مازيمبي الذي حسم الصدارة.
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