مذيعة صباح الورد: الزمالك صانع السعادة لجمهوره وجمهور المنافس.. فيديو

يذكر أن فريق الزمالك نجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بتعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع بريميرو دي أوجوستو بنتيجة بهدف لمثله ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد ليفي مواناواسا.





وتقدم زيسكو يونايتد في الدقيقة 50 من عمر المباراة عن طريق كالينجو الذي حصل على عرضية من الجانب الأيمن وسددها رأسية رائعة في المرمى الأنجولي.





وعاد بريميرو دي أوجوستو في النتيجة بالدقيقة 69 من عمر المباراة من خلال أري بابل أفونسو الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك زيسكو.





وأصبح رصيد كل من زيسكو وبريميرو دي أوجوستو 3 نقاط.



