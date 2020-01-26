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تعليم

مدير تعليم مطروح يتفقد الكنترولات لمتابعة تصحيح امتحانات الإعدادية

الأحد 26/يناير/2020 - 12:21 م
مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح يتفقد الكنترولات
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ايمن محمود
قام الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بمتابعة لجان تقدير ورصد الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة العمدة أحمد طرام ع بنات وسط مدينة مرسي مطروح بحضور الأستاذ إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام والأستاذ عبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مرسي مطروح التعليمية.

وتفقد مدير تعليم مطروح مقار لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية وحجرات الكنترول والحاسب الآلي مطمئنا علي سير العمل والالتزام بالضوابط والقوانين الوزارية الخاصة بذلك.

وأكد وكيل الوزارة لأعضاء الكنترول ومصححي الاوراق الإمتحانية ضرورة الالتزام بالأمانة المهنية والمصداقية بالإضافة إلي مراعاة الدقة والجودة في العمل لصالح أبنائنا الطلاب مشددا علي حتمية تنفيذ تعليمات الأمن بعدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائيًا داخل غرف التصحيح ورصد الدرجات وحجرات الكنترول.


واختتم " وكيل الوزارة " جولته التفقدية بتقديم الشكر والتقدير لجميع العاملين بمقار لجان التقدير ولجنة النظام والمراقبة على الجهد المبذول والأداء المتميز وتقدير المسئولية الملقاة علي عاتقهم.
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