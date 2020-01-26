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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 35 قتيلا

الأحد 26/يناير/2020 - 11:22 ص
ارتفاع ضحايا زلزال
ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 35 قتيلا
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رحيم يسري
أعلن فؤاد اقطاي نائب الرئيس التركي ارتفاع  ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 35 قتيلًا، وفقا لشبكة "تي ار تي" التركية.

وضرب، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا  مساء الجمعة، مما تسبب  في حالة من الفزع بين السكان في الأزيغ.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ. 

وكانت آخر حصيلة للضحايا أعلن عنها في تركيا 29 شخصا، بينما تجاوز عدد المصابين الألف حالة.

وكان زلزال قوي قد ضرب شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وبلغت قوته 6.8 مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين.
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