تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم إلى هذا التاريخ

حددت محكمة جبل لبنان شهر مارس المقبل لاستكمال قضية قتل طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم للقتيل السوري محمد حسن الموسى.
وطلب قاضي المحكمة الحصول على "داتا" الخاصة بهاتف القتيل السوري محمد الموسى للاطلاع على المكالمات التي أجراها مع عيادة فادي الهاشم قبل أشهر من مقتله، بهدف جمع معلومات عن زوج الفنانة اللبنانية.
ذكر أن رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ "قتيل فيلا نانسي عجرم"، تستعد للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في تحرك جديد منها لاستكمال الأوراق في ملف التحقيق بقضية مقتل «الموسى»، على أن تبقى هناك لعدة أيام لمتابعة خط سير القضية.
من جهة أخرى، نشرت رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ "قتيل فيلا نانسي عجرم"، أحدث تطورات القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات مع فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية.