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حوادث

لاستخراج شهادات ميلاد وبطاقات.. الداخلية تفتتح مكتب أحوال مدنية بالمطار

الأحد 26/يناير/2020 - 12:23 م
استخراج شهادات الميلاد
استخراج شهادات الميلاد
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مصطفى الرماح
افتتح قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، مكتبا للقطاع بمبنى رقم (1) داخل مبنى "آير مول" بمطار القاهرة الجوى، والذى يتيح للمواطنين المترددين على الميناء (العائدين من الخارج – المغادرين للبلاد) الحصول على كافة مُصدرات قطاع الأحوال المدنية من شهادات (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق – القيد العائلى)>

كما يتم إصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها فى اليوم التالى من تقديم الطلب مع إمكانية تسليمها للمواطن من نفس الموقع أو التوصيل لمحل إقامة صاحب الشأن حال طلبه ذلك بالإضافة إلى توفير قسم لترجمة جميع مصدرات القطاع إلى (11 لغة مختلفة)، وتلك المصدرات تصدر بتلك اللغات مميكنة ومعتمدة لدى الجهات المعنية بداخل وخارج البلاد.

وبحسب بيان، اليوم الأحد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها.

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، واستمرارًا لخطة تطوير الأداء بكافة المواقع الشرطية، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.
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