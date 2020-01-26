تجديد وتطوير.. تسليم وحدة إمارتي الصحية ومركز الشباب الحي في بورسعيد

شهد وزيرا الشباب والرياضة أشرف صبحي والبترول طارق الملا توقيع بروتوكول تسليم وحدة إمارتي بورسعيد الصحية ومركز الشباب الحى، وذلك بعد تجديدهما وتزويدهما بالأجهزة اللازمة من شركة "eni" للمحافظة.





كان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان وقع اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١/٢٦، بروتوكول تسليم الوحدة الصحية ومركز الشباب بالحى الإماراتي مع مدير شركة "eni" للمحافظة بورسعيد، بحضور الوفد الإيطالي لشركة إيني ووزيري الشباب والرياض والبترول.

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ومن المنتظر البدء بجولة ميدانية لافتتاح هذه المشروعات التنموية ببورسعيد، استكمالا للخطة التنموية التى تشهدها المحافظة، وباكورة مشروعات تحالف "eni" مع غازتك، والتي تتضمن محطة وقود شاملة لتموين السيارات بالغاز والزيوت ذات الجودة العالية ومركز الشباب بالحي الاماراتي والتى إقامته "eni" شركة كنوع من المشاركة المجتمعية بالمحافظة والوحدة الصحية بالحي الإماراتى.