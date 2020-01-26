هشام الحلبي: دعوات الجماعة الإرهابية للحشد فشلت بفضل وعي المصريين.. فيديو

قال اللواء هشام الحلبى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن دعوات الجماعة الإرهابية للحشد يوم 25 يناير، فشلت بسبب وعي الشعب المصري وفقدان تلك الجماعة للمصداقية، لافتًا إلى أن هناك أقنعة دول وجماعات وأشخاص سقطت على مدار الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الإعلام المصري استطاع فضح شخصيات متلونة للمواطنين.





وأضاف اللواء هشام الحلبي، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوعي التراكمي للشعب المصري زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت مصداقيتها ولا يمكن لأحد توجيه الشعب من خارج مصر.





وأوضح أن جماعة الإخوان لن تسكت وستسلك اتجاهات أخرى للتأثير على الرأى العام، بعدما فشلت دعواتهم للحشد خلال ذكرى ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية تمول من الخارج وكل فترة تبتكر أسلوبا جديدا وشكلا جديدا للتأثير على عقول المصريين.





وأكد أن هناك تمويلا مستمرا لذلك ستستمر الجماعة الإرهابية فى محاولاتها، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ستستمر فى الدفع بأشخاص جدد بعدما سقطت أقنعة الوجوه التى كانت تدعمها فى الفترة الأخيرة.





ولفت إلى أن دور الإعلام هام جدًا لتوعية المواطنين، وحمايتهم من الحرب النفسية التى يتبعها الإرهابيون، وأن هناك جسورا من الثقة بين المواطن والحكومة كانت مفقودة من قبل.