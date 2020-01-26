فيديوجراف| وسام سان جورج الذي منحته ألمانيا للرئيس السيسي









وقد منح هذا الوسام من قبل لعدد من البارزين تكريمًا لإنجازاتهم في مجال السياسة ومن ابرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (2009)، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس (2017) ورئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر (2013)، والأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود (2017)، ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي (2016)، كما حصل على الوسام في مجال الاقتصاد رئيس جهاز الشئون التنفيذية في إمارة أبوظبي خلدون خليفة المبارك (2012).



