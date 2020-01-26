فيديوجراف| وسام سان جورج الذي منحته ألمانيا للرئيس السيسي

أعلن مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية منحه وسام "سان جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تقديرا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ".
وقد منح هذا الوسام من قبل لعدد من البارزين تكريمًا لإنجازاتهم في مجال السياسة ومن ابرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (2009)، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس (2017) ورئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر (2013)، والأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود (2017)، ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي (2016)، كما حصل على الوسام في مجال الاقتصاد رئيس جهاز الشئون التنفيذية في إمارة أبوظبي خلدون خليفة المبارك (2012).
ونستعرض المزد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.