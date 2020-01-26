صناعة النواب تناقش تدهور مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، في شأن تدهور وسوء حالة مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، محافظة البحيرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.





جاء ذلك في إجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث طالب النائب بلال الحال، بضرورة العمل على تطوير وعدم الشروع نحو بيعه، مؤكدا على أن القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على البناء والتطوير وليس الهدم، مشيرا إلى أن الأوضاع في المصنع غير مبشرة بالعمل والتطوير بسبب الإدارة السيئة الحالية، والتوجه نحو البيع يمثل خراب وتدمير للصناعه المصرية، داعيا اللجنة لزيارة ميدانية حرصا على مصلحة المواطنين والشعب المصري.





واتفق معه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، مؤكدا على أن وصنع الصناعة بهذه الصورة سيئ للغاية، والجميع يدعم رؤي البناء والتطوير وليس الهدم، والصناعه محتاجه نظره مهمة لأنها قاطرة التنمية للشعب المصري.





من جانبه قال د. أحمد فرحات، رئيس الشركة القابضة ل لغزل والنسيج ، أن الدولة لديها رؤيه كاملة في تطوير منظومة الغزل والنسيج وإنشاء كيانات قوية بدل الضعيفة القائمة وعليها ديون كثيرة، مؤكدا على أن هذه الرؤية تتم تحت أشراف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتابع الأمر بشكل أسبوعي.





وأكد على أن الرؤية تتضمن تحويل ٣٣ شركة من الغزل والنسيج ل١٠ كيانات كشركات قوية، مؤكدا على أن مايحدث ليس بيع وإنما مبادلة بين مؤسسات الدولة لمواجهة الخسائر التي تفاقمت على مدار السنوات الماضية لمايقرب من ٣٣ مليار جنيه، مؤكدا على خطوات تطوير الماكينات بإجمالي ٥٤٠ مليون يورو حتى الآن وأول دفعه ستصل إبريل المقبل، مع صرف حتى الآن ما يقرب من ١٢ مليار جنيه للبنية التحتية قائلا:"هيكون عندنا ١٠ كيانات قوية ل لغزل والنسيج في مصر بدلا من ٣١ شركه تحقق خسائر والدولة لن تدفع مليم في هذا الأمر وكله هيكون تمويل ذاتي من هذا القطاع ".





وأكد على أن تحقيق هذا التطوير من خلال الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعالجة تشوهات الماضي، مع الحفاظ الكامل على حقوق العمال، والمنتظر أن تتضمنهم رؤية إيجابية في المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن مايحدث ليس بيع بقدر ماهو إعادة تأهيل برؤية جديدة تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا الجديدة ومواجهة خسائر الماضي.





وبشأن مصنع المحمودية، قال :"يتم وفق خطة التطوير بنقل المصنع لكفر الدوار والعاملين أيضا مع إعطاء بنك الاستثمار مساحات أراضي المصنع في إطار سياسة سد الديون"، مؤكدا على أن ذلك رؤية شامله للقطاع مع إراده سياسية داعمه للتطوير ، وهو الأمر الذي أغضب النائب مقدم طلب الإحاطة، موكدا على أن ذلك بيع دون النقاش مع نواب الشعب وهو أمر مرفوض ويتنافي مع رؤية القيادة السياسية.





من ناحيته قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أن هذا القطاع تم انتهاكه وفي حاجة برؤية شاملة للتطوير والنهوض وليس العمل بالقطعه على أن يتم العرض على مجلس النواب بشكل شبه شهري.





ومن ناحيته قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة ستعمل على استدعاء وزير قطاع الأعمال للعرض على البرلمان خطته نحو التطوير والتي تتم بشكل شامل، في ظل الإمكانيات الجديدة التي تعطي إنتاجية أكبر وفق مساحات أقل.