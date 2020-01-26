القومي للإعاقة يعقد ورشة تدريبية للشباب عن أساسيات لغة الإشارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة تدريبية للشباب حول "أساسيات لغة الإشارة" بقاعة الشباب والمبادرات بلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال عام 2020.





استعرضت الورشة أساسيات لغة الإشارة، وبعض المصطلحات المستخدمة في الحياة اليومية لتمكنهم من سهولة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.





هدفت الورشة إلى نشر الوعي بأهمية لغة الإشارة لدى المجتمع في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التي تشكل نسبتهم 4% من إجمالي نسبة المجتمع، والإهتمام بضرورة تعلمها الأمر في إطار مبدأ الدمج.



