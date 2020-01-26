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أخبار البلد

القومي للإعاقة يعقد ورشة تدريبية للشباب عن أساسيات لغة الإشارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الأحد 26/يناير/2020 - 12:09 م
القومي للإعاقة يعقد
القومي للإعاقة" يعقد ورشة تدريبية للشباب
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اماني نوار
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة تدريبية للشباب حول "أساسيات لغة الإشارة" بقاعة الشباب والمبادرات بلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال عام 2020.

استعرضت الورشة أساسيات لغة الإشارة، وبعض المصطلحات المستخدمة في الحياة اليومية لتمكنهم من سهولة التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. 

هدفت الورشة إلى نشر الوعي بأهمية لغة الإشارة لدى المجتمع في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التي تشكل نسبتهم 4% من إجمالي نسبة المجتمع، والإهتمام بضرورة تعلمها الأمر في إطار مبدأ الدمج.

المجلس يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.
القومي للإعاقة يعقد ورشة تدريبية للشباب عن أساسيات لغة الإشارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
القومي للإعاقة يعقد ورشة تدريبية للشباب عن أساسيات لغة الإشارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
القومي للإعاقة يعقد ورشة تدريبية للشباب عن أساسيات لغة الإشارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
القومي للإعاقة يعقد ورشة تدريبية للشباب عن أساسيات لغة الإشارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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