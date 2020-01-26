الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة من الموت وتنقلها للمستشفى

أنقذت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة سيدة من الموت بعد تدهور حالتها الصحية داخل مسكنها ونجحت القوات فى نقلها لأحد المستشفيات.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.





على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم فتح باب الشقة سكنها باستخدام معدات الإنقاذ، وتبين أن السيدة فى حالة إغماء، حيث تم إستخراج السيدة ونقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.





وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.