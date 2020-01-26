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محافظات

وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى

الأحد 26/يناير/2020 - 12:56 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
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كتب محمد الغزاوى
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سعيد بتواجده فى محافظة بورسعيد، لافتتاح عدد من المشروعات القومية.

وأشار الملا إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تمت بالتعاون بين شركة اينى الإيطالية ووزارة البترول على أرض بورسعيد. 

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وأوضح الملا أنه تم إنشاء محطة غاز بالتعاون بين شركة هاستك وشركة اينى، بالإضافة إلى أعمال توصيل الغاز الطبيعى لحى العرب بالتعاون مع شركة اينى، والذى يجعلنا نستفيد من القيمة المضافة، ونحقق أكبر استفادة من وجود الغاز الطبيعى فى مصر، وتشغيل ناقلتين تابعين لشركة مصر للبترول وسيتم رفع العلم عليها، كأحد أهم الأنشطة لتمويل السفن بالوقود.

وشدد وزير البترول على أن مشروع حقل ظهر جعل من بورسعيد المدينة الأولى فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول تسليم الوحدة الصحية ومركز شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتى لوزارة الصحة والسكان ووزارة  الشباب والرياضة، حيث تم توقيع البروتوكول بين اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  ومسؤول شركة اينى الإيطالية، فى إطار التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد وشركة اينى الإيطالية فى عدد من المجالات.

وفى كلمته قال دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن التطوير الذى يتم فى بورسعيد يحقق رؤية القيادة السياسية، مؤكدا سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وشركة اينى الإيطالية فى إنشاء مركز شباب الشيخ زايد، والذى يعد من المراكز الشبابية المتميزة على أرض بورسعيد.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن فخره بمستوى الإنجازات التى حرصت الدولة المصرية على تحقيقها فى بورسعيد فى زمن قياسى، موجها الشكر لجميع القيادات التنفيذية التى ساهمت فى جعل بورسعيد بداية لانطلاق التنمية المستدامة وتحقيق مشروعات عملاقة فى جميع القطاعات، وكذلك توجه بالشكر لشركة اينى الإيطالية على مساهمتها الفعالة وتعاونها المثمر لتحقيق مشروعات متميزة على أرض بورسعيد.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة، ووزير البترول والثروة المعدنية ومحافظ بورسعيد، سيقومون بافتتاح مركز شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتى ووحدة صحة أسرة الحى الإماراتى، بالإضافة إلى جولته لتفقد عدد من المشروعات القومية فى مجال الطاقة والبترول.
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
وزير البترول: مشروع حقل ظهر جعل بورسعيد المدينة الأولى
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