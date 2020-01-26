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تعليم

كونفشيوس عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصيني

الأحد 26/يناير/2020 - 12:50 م
عين شمس
عين شمس
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حسام الفقي
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الهندسة جامعة عين شمس أجواء احتفالية مميزة ، وذلك خلال الفعاليات التي نظمها معهد كونفشيوس جامعة عين شمس احتفالًا بعيد الربيع الصيني ، و الذي أقيم تحت رعاية أ.د. محمود المتيني و إشراف  أ. د. إسراء عبد السيد مدير المعهد.

و أوضحت أ.د. إسراء عبد السيد  أن هذه الاحتفالية تعد تقليد سنوي يحرص كونفشيوس عين شمس على الاحتفال به ؛ بهدف نشر الثقافة الصينية و التعريف بالعادات و التقاليد الصينية الأصيلة و التي تتزامن مع الاحتفال بمطلع السنة القمرية في الصين.لافتة أن الحفل هذا العام شهد أجواء مختلفة اصطبغت بالروح المصرية من خلال عروض التنورة التي قدمها الطلاب الصينيون والتي لاقت تفاعلًا و إعجابًا منقطع النظير من الحضور.

أقيمت الاحتفالية بحضور أ.د. عميد كلية الهندسة و المستشار الثقافي الصيني و عدد من أساتذة اللغة الصينية و طلابها.

كما تضمنت الاحتفالية فقرات فنية غنائية و عروض تمثيلية ، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب التفاعلية المشهورة في الثقافة الصينية.
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