بعد الإعلان عن مرضه.. فجر السعيد توجه رسالة لـ تركى آل الشيخ

وكان المستشار تركى آل الشيخ، نشر صورة له داخل أحد المستشفيات، بعدما أصيب بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، وكشفت الصفحة الرسمية أنه كان يجرى بعض الفحوصات الطبية ويتلقى العلاج.