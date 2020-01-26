بعد الإعلان عن مرضه.. فجر السعيد توجه رسالة لـ تركى آل الشيخ

طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جميع متابعيها، بالدعاء للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد مروره بأزمة صحية.
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وكتبت الإعلامية فجر السعيد عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي تركى آل الشيخ وتمدّه بالصحّة والعافية.. ياااااااارب إذهب الباس رب الناس.. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لايغادر سقمًا #ادعوله بقدر السعادة التي زرعها في قلوبكم منذ استلامه هيئة الترفيه".
وطمأن المستشار تركى الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عن حالته الصحية، مقدما الشكر لمن سأل عنه، مطالبهم بعدم الالتفات للشائعات والأخبار الزائفة.
وكان المستشار تركى آل الشيخ، نشر صورة له داخل أحد المستشفيات، بعدما أصيب بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، وكشفت الصفحة الرسمية أنه كان يجرى بعض الفحوصات الطبية ويتلقى العلاج.