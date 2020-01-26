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أخبار البلد

نقابة المحامين توضح حقيقة استثناء محامي الشركات من تعديلات قانون الإدارات القانونية

الأحد 26/يناير/2020 - 02:20 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
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حمادة خطاب

نفي علي الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ما يروج له علي صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استثناء محامي الشركات من تعديلات قانون الإدارات القانونية المطروح حاليا أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب.


وقال الصغير، إن التعديلات المقدمة تنص في المادة الأولى منها علي أن ” الإدارات القانونية في الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة عند صدور هذا القانون، الشخصيات الاعتبارية التي تمتلك الدولة أو الهيئات أو الشخصيات العامة أو شركات المساهمة نسبه في رأسمالها لا تقل عن 51 % أجهزة قانونية تنوب بموجب وكالة عن الجهات المنشأة فيها وتختص في هذه الجهات بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والدعم القانوني المستمر لتلك الجهات. ”


وأكد الصغير متابعة النقيب العام سامح عاشور لمشروع القانون من أجل مناقشته وإقراره في أقرب وقت.

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