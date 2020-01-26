ممثل التعليم للنواب: ندعم اتحضر للأخضر بـ٥٥٠ نشاطا.. والسويدي يطالب بجعلها مادة رسوب ونجاح

قال أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تواكب العمل مع مبادرة أتحضر للأخضر الرئاسية، عبر وثيقة نشاط على مستوى جميع مدارس الجمهورية مع مراعاة البعد البيئي في جميع المناهج على مستوى المراحل التعليمية.





جاء ذلك في إجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، بحضور وزيرة البيئة لعرض مبادرة اتحضر للأخضر، حيث أكد حسن علي أن الوزارة تتعاون مع المبادرة على مستوى وثيقة النشاط بمختلف المدارس مع مراعاة البعد البيئي في جميع المناهج قائلا:" مبادرة أتحضر للأخضر تنموية أكثر من كونها توعوية.. والجميع من الوزارات يتكامل من أجل إنجاحها مواكبة للتطور الذي يشهد بمختلف أنحاء الدولة المصرية".





ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال المناهج إظهار المفاهيم البيئة بالتدريج لتكون فعالة لدى الطلاب، مع تبني منظومة أنشطة تتجاوز الـ٥٥٠ نشاطا على مستوى الجمهورية، وفق حوافز وجوائز للطلاب للمشاركة الفعالة.





وتدخل النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، بالتأكيد على إمكانية أن تكون هذه الأنشطة ذات رسوب ونجاح لتعميق الفكرة أكبر لما يرتبط في ذهن الطلاب بأن المواد ذات الرسوب والنجاح أكثر اهتماما منهم، علي أن تكون الآلية متاحة للحكومة لتطبيقها، فيما أكد ممثل الحكومة أنه سيتم عرض الأمر على الوزير للنقاش والحوار حول المقترح.





من جانبه قال خالد عابدين، ممثل وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على دعم المبادرة في إطار التكامل مع الحكومة لتنفيذ المبادرات الرئاسية.