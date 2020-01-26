قبل مواجهة النجم الساحلي.. الأهلي يحتفل بـ مئوية أحمد فتحي

احتفل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بـ أحمد فتحي لاعب الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا .





ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ أحمد فتحي.





وعلقت الصفحة: "الجو كر في افريقيا .. لعب ١٠٠ مباراة.. شارك في ١٣ نسخة دوري أبطال.. سجل ٧أهداف وصنع ١٤... ٣ القاب حاملها مع #الأهلي من ٦ نهائيات لعبها في البطولة علي مدار مسيرته الذهبية."





ويلتقى الأهلى اليوم النجم الساحلى بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويقع الأهلى فى المركز الثالث بترتيب المجموعة بـ 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر بـ 9 نقاط والهلال السودانى صاحب المرتبة الثانية بـ 9 نقاط أيضا.











