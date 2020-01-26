التضامن: حملة حماية الأطفال والكبار بلا مأوى حققت نجاحا كبيرا

وأوضح أشرف خلال لقائه ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية MBC مصر، أن الحملة بدأت في 2017 مع أطفال بلا مأوى كمرحلة أولى وتمكنت من إنقاذ عدد كبير من الأطفال المشردين.





وأضاف عامر أن البرنامج يتكون من 4 مكونات هي الوحدات المتنقلة وتطوير المؤسسات ومتابعة وتقييم والمكون الإعلامي.





وأضاف أشرف عامر: "عددنا 17 فريق في فرق الوحدات يوجد 5 فرق في القاهرة تعمل من 8 صباحا حتى 12 مساء و بنشتغل على 13 محافظة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى".