التضامن: حملة حماية الأطفال والكبار بلا مأوى حققت نجاحا كبيرا

قال أشرف عامر مسئول بالوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة حماية الأطفال والكبار بلا مأوى حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية.
وأوضح أشرف خلال لقائه ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية MBC مصر، أن الحملة بدأت في 2017 مع أطفال بلا مأوى كمرحلة أولى وتمكنت من إنقاذ عدد كبير من الأطفال المشردين.
وأضاف عامر أن البرنامج يتكون من 4 مكونات هي الوحدات المتنقلة وتطوير المؤسسات ومتابعة وتقييم والمكون الإعلامي.
وأضاف أشرف عامر: "عددنا 17 فريق في فرق الوحدات يوجد 5 فرق في القاهرة تعمل من 8 صباحا حتى 12 مساء وبنشتغل على 13 محافظة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى".
وأكد مسؤول الوحدات المتنقلة أن جميع الفرق مدربة نظريا وعمليا في التعامل مع المشردين واقناعهم بالذهاب لإحدى الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تقوم الفرق بالحديث معهم عن الأضرار التي ستلاحقة مستقبلا إذا استمر في الشوارع، لافتا إلى أن السيارة تتمركز في منطقة معروفة ولشباب الحملة زيا معروفا لجذب الأطفال.