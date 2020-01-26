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برلمان

رسالة للخارج.. وزيرة البيئة تطلق مبادرة اتحضر للأخضر من البرلمان

الأحد 26/يناير/2020 - 01:48 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مبادرة "اتحضر للأخضر" كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، والتي تستهدف نشر الوعي البيئي خلال 3 سنوات بداية من يناير 2020. 

وأكدت ياسمين فؤاد، أن الحملة تأتي في ضوء الاهتمام الواسع من القيادة السياسية بقضايا البيئة، مشيرة إلى أن "اتحضر للأخضر" أول حملة بيئية يضعها رئيس في تاريخ مصر تحت رعايته، بقولها: "لم يوجد في تاريخ مصر أن كان هناك اهتمام رئاسي بقضايا البيئة مثلما يحدث حاليا". 

وأضافت أن إطلاق الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي رسالة للخارج قبل الداخل، مؤكدة دور لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان في التفكير لهذه الحملة الهامة بعد استراتيجية الاتصال البيئي التي أطلقت سابقا لدراسة المجتمع المصري والفجوات الموجودة والتواصل بأسرع ما يمكن لسدها. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى مكونات الحملة التي تتنوع بين إعلانات الشوارع ورسائل التوعية على التليفزيون والراديو، لاسيما ذات الأعلى مشاهدة واستماعا، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد المشتركين على صفحة الحملة على "فيس بوك" إلى 45 ألف مشترك، جنبا إلى جنب الأنشطة التوعوية بالمدارس والجامعات، وأخيرا التحرك على الأرض. 

ونوهت ياسمين فؤاد إلى الجهود التي بذلت على مدار الأيام القليلة الماضية في ضوء العمل على القضايا التي تتبناها الحملة، والتي بدأت بـ"التشجير"، حيث تم زرع 10 آلاف شجرة خلال أسبوعين فقط في منطقة الزلزال بالتجمع الخامس والشرقية وسوهاج والجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة الزيتون ومدينة نصر، والسويس والمعادي ودمياط.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قضايا الحملة تشمل أيضا المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء، وترشيد استهلاك الطاقة، والحد من استخدام البلاستيك والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية، لافتة إلى ربط هذه القضايا بحياة المواطن مثل العمل على ترشيد استهلاك الغذاء في رمضان، بحيث تم التواصل مع "برامج الطعام" لتمد المشاهد بكيفية استخدام بقايا الطعام مثل "البطاطس" و"الخس" بدل إلقائها.
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